13 Ağustos 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
RAKİP MAĞLUP OLDU: 3-4
Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda perşembe günü Trabzonspor'un rakibi Sparta Prag, lig maçında Bolesav'a 4-3 yenildi. 3 kere mağlup duruma duruma düşmesine rağmen skoru eşitleyen Prag, son dakika golü ile yıkıldı. Prag, ligde 5. hafta sonunda 7 puanla 7'nci sırada.
Prag seferberliği
Giriş Tarihi: 13.08.2019
UEFA Avrupa Ligi ön eleme rövanş maçında 15 Ağustos Perşembe günü sahasında Sparta Prag ile karşılaşacak Fırtına hazırlıklarını sürdürürken, Trabzon'da herkes bu maçla yatıp, bu maçla kalkıyor.
UEFA Avrupa Ligi ön eleme rövanş maçında 15 Ağustos Perşembe günü sahasında Sparta Prag ile karşılaşacak Fırtına hazırlıklarını sürdürürken, Trabzon'da herkes bu maçla yatıp, bu maçla kalkıyor. 2-2'nin rövanşında galip gelerek tur atlamaya hak kazanmak isteyen bordo- mavili takımda tek hedef galibiyet olarak belirlendi. Geçen hafta sonu satışa çıkarılan biletlerin tamamı 1 saat gibi kısa bir sürede tamamen tükenirken, bayram tatili için Trabzon'da bulunan gurbetçiler ve tatilciler bu maç için tatil sürelerini uzattılar. Trabzonspor'un yanı sıra bordo-mavili taraftarlar da galibiyete inanırken, Başkan Ahmet Ağaoğlu, 3 yıl aradan sonra Avrupa arenasına çıkan Trabzonspor'un kazanacak güçte olduğunu dile getirdi. Şehirde saatlerler Prag sınavına kurulmuş durumda.
RAKİP MAĞLUP OLDU: 3-4
Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda perşembe günü Trabzonspor'un rakibi Sparta Prag, lig maçında Bolesav'a 4-3 yenildi. 3 kere mağlup duruma duruma düşmesine rağmen skoru eşitleyen Prag, son dakika golü ile yıkıldı. Prag, ligde 5. hafta sonunda 7 puanla 7'nci sırada.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"