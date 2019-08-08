Ünal Karaman: "Rakip çok kolay olarak gösterildi"
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-2 berabere kaldıkları Sparta Prag maçının ardından açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Karaman ''Başlangıçlar zordur. Bugün zorluğun dışında kötü de başladık. Bizim bir oyun karakterimiz vardı. Zorluğu ve kötü oyunu biraz abarttık. İkinci yarı biraz daha toparladık. Şimdi maç bittiği için gönül rahatlığı ile söyleyebiliyorum. Ben oyuncularıma da hak veriyorum. Zor ve ağır bir süreçten geçtik. Ağır antrenmanlar yaptık. Bugün yaptığımız hataları azaltarak doğrularımız üzerinden gideceğiz." dedi.
''İYİ AVANTAJ OLDU''
Sparta Prag hakkında da konuşan Karaman, ''Rakibin iyi futbolcuları var. Sanki kolay bir rakipmiş gibi gösteriliyor ama öyle değil. 2-0'dan 2-2'ye geri dönüş bizim için iyi bir avantaj olur. Rövanşta da seyircimizin desteğiyle umarım turu geçen taraf oluruz.'' dedi.
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