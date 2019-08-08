08 Ağustos 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Ünal Karaman: "Rakip çok kolay olarak gösterildi"

Rakip çok kolay olarak gösterildi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.08.2019

Teknik Direktörü , 'nde 2-2 berabere kaldıkları maçının ardından açıklamalarda bulundu.

3. Ön Eleme Turu ilk maçında Çekya temsilcisi ile deplasmanda 2-2 berabere kalan 'da teknik direktör maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karaman ''Başlangıçlar zordur. Bugün zorluğun dışında kötü de başladık. Bizim bir oyun karakterimiz vardı. Zorluğu ve kötü oyunu biraz abarttık. İkinci yarı biraz daha toparladık. Şimdi maç bittiği için gönül rahatlığı ile söyleyebiliyorum. Ben oyuncularıma da hak veriyorum. Zor ve ağır bir süreçten geçtik. Ağır antrenmanlar yaptık. Bugün yaptığımız hataları azaltarak doğrularımız üzerinden gideceğiz." dedi.

''İYİ AVANTAJ OLDU''

Sparta Prag hakkında da konuşan Karaman, ''Rakibin iyi futbolcuları var. Sanki kolay bir rakipmiş gibi gösteriliyor ama öyle değil. 2-0'dan 2-2'ye geri dönüş bizim için iyi bir avantaj olur. Rövanşta da seyircimizin desteğiyle umarım turu geçen taraf oluruz.'' dedi.

Sparta Prag 2 - 2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

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