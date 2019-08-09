09 Ağustos 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Niasse'den iyi haber geldi

Niasse'den iyi haber geldi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.08.2019

Fırtına, 29’luk golcü için ’la yaptığı pazarlıklarda aşama kaydetti.

Sturridge defterini kapatan bordo-mavililerde rota 'ye dönmüştü. Senegalli santrfor için ile pazarlıklarını sürdüren ekibinin, görüşmelerde aşama kaydettiği ve arada küçük pürüzler kaldığı bildirildi. 29 yaşındaki forvet de 'ye dönmek için İngilizlere baskı yapıyor.
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