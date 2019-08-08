08 Ağustos 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Dik oyna Fırtına!

Dik oyna Fırtına!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.08.2019

bir dönem kasıp kavurduğu Avrupa kupalarına bugünkü maçıyla geri dönüyor. ve öğrencilerinin hedefi Çekya’dan avantajlı skoru kapmak.

İşte o büyük gün geldi çattı... Karadeniz ekibi, 3 yıldır uzak kaldığı Avrupa kupalarına bugün karşılaşmasıyla geri dönüyor. 2015-16 sezonunun ardından Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesine çıkacak 'un Generali Stadı'ndaki maçı 19.00'da başlayacak. Kritik randevuyu İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera Montero yönetecek. Bordo-mavili ekibin hedefi, özlemini çektiği Avrupa kupalarına başarılı bir sonuçla dönüş yapmak olacak. Trabzonspor, 'taki rövanş için avantaj yakalamak istiyor.

, Çekya'ya 8 yeni transferi götürdü. Erce Kardeşler, Gaston Campi, Fernandes İvanildo, , Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Donis Avdijaj ve arasındaki isimlerden kimlerin forma giyeceği merak konusu. Ancak kariyeri boyunca bu tip maçları defalarca oynayan dünya yıldızı Obi Mikel'in 11'de oynaması bekleniyor. Bordo-mavili ekibin hocası Ünal Karaman'ın daha çok birbiriyle oynama alışkanlığına sahip isimleri sahaya süreceği tahmin ediliyor. Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Ağustos'ta Akyazı'da.

EN UÇTA EKUBAN

Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman bugünkü Sparta Prag karşılaşmasında hücumun en ilerisinde Caleb Ekuban'ı sahaya sürecek. Başarılı çalıştırıcı karşılaşmanın skoruna göre yeni Alexander Sörloth'u da kullanmayı hedefliyor.

MAÇ SEYİRCİSİZ

Trabzonspor bugünkü maça deplasmanda çıkacak olmasına rağmen dezavantajlı değil çünkü , Sparta Prag'a seyircisiz oynama cezası vermişti. Çekya ekibinin geçen sezon Subotica ile oynadığı maçta taraftarları ırkçı tezahüratlar yaptıkları için verilen ceza Trabzonspor karşılaşmasına denk geldi.

TRABZON'A 3.00 VERİLDİ

Bahis siteleri bu karşılaşma öncesi ev sahibi Sparta Prag'ı avantajlı görüyor. Risk yönetimlerinin hazırladığı rakamlara göre Çekya ekibinin galibiyetine 1.85, Trabzonspor'un zaferine 3.00 oran veriliyor. Beraberliğin oranı ise 3.10
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