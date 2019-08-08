08 Ağustos 2019, Perşembe
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Ünal Karaman: "Mazeretimiz yok"
Giriş Tarihi: 08.08.2019
Ünal Karaman, Sparta Prag’a karşı mazerete sığınmadan ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Bordo mavili ekibin hocası Ünal Karaman, Sparta Prag maçı öncesi temkinli konuştu. Başarılı çalıştırıcı "Daha 90 dakika oynattığım futbolcum yok. Hazırlık dönemini yeni bitirdik. Rakibimiz ligde 4 hafta oynadı. Eksiklerini gördü. Ancak maçla ilgili bir mazeretimiz yok. Elimizden geleni yapacağız" dedi. Karaman, 3 sezonun ardından Avrupa'ya katılmalarını "Bizim gibi kulüpler her sene bu seviyelerde olmalı. Daha ne yaptığını bilen bir camia olup bu işleri alışkanlık haline getirmeliyiz" diye konuştu.
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