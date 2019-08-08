08 Ağustos 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Ünal Karaman: "Mazeretimiz yok"

Ünal Karaman: Mazeretimiz yok
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.08.2019

, ’a karşı mazerete sığınmadan ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bordo mavili ekibin hocası , maçı öncesi temkinli konuştu. Başarılı çalıştırıcı "Daha 90 dakika oynattığım futbolcum yok. Hazırlık dönemini yeni bitirdik. Rakibimiz ligde 4 hafta oynadı. Eksiklerini gördü. Ancak maçla ilgili bir mazeretimiz yok. Elimizden geleni yapacağız" dedi. Karaman, 3 sezonun ardından Avrupa'ya katılmalarını "Bizim gibi kulüpler her sene bu seviyelerde olmalı. Daha ne yaptığını bilen bir camia olup bu işleri alışkanlık haline getirmeliyiz" diye konuştu.
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