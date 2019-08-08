08 Ağustos 2019, Perşembe
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Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman'ın isteği doğrultusunda sprinter bir golcü arıyor. Hedefte Oumar Niasse var. Karadeniz ekibi, Senegalli futbolcu için Everton ile görüşmelerini sürdürüyor. Niasse'nin kontratında son seneye girmesi sebebiyle İngiliz ekibi kiralama formülüne sıcak bakmıyor. Trabzonspor düşük bir bonservis bedeliyle işi bitirmenin peşinde. Niasse de düzenli forma giyebileceği Fırtına'ya sıcak bakıyor. 29 yaşındaki forvet, Süper Lig'de Akhisar'da oynamış, 40 maçta 15 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.
SCHİCK'TEN YİNE RET
Fırtına, Sturridge'ten olumlu yanıt alamayınca yeniden Patrick Schick'e kanca attı. 23 yaşındaki oyuncu öncelikle Roma'da kalmak istediğini, bu arzusu gerçekleşmezse de temasta olduğu Dortmund'a gideceğini bildirdi.
BİZE TEKLİF GELMEDİ
Bordo mavili ekibin Diego Rolan ile ilgilendiği ifade ediliyordu. Deportivo'nun futbol direktör yardımcısı Carmelo Pozo "Rolan için teklifler bekliyoruz ama henüz böyle bir durum yok. Trabzon'dan da temas kuran olmadı" dedi.
EMRELİ İDDİASI
Kariyerini Karabağ'da sürdüren Mahir Emreli'nin Trabzonspor'un radarında olduğu iddia edildi. 22 yaşındaki forvet oyuncusu Bakü ve Karabağ'da toplam 142 karşılaşmaya çıktı. Fileleri 37 kez sarsarken 12 de asist yaptı. Oyuncuyla Deportivo, Malaga ve Almeira da yakından ilgileniyor.
Fırtına'da ilk hedef Niasse!
Giriş Tarihi: 08.08.2019
Başkan Ahmet Ağaoğlu “Sörloth’tan sonra bir forvet daha alacağız” demişti. Senegalli yıldız listede ilk sıraya çıktı. Yönetim Everton ile masada.
Trabzonspor, Alexandör Sörloth'tan sonra bir golcü daha transfer edecek. Yönetim, Emmanuel Adebayor ile el sıkıştı ancak Togolu yıldızın Sörloth ile benzer özellikleri taşıması sebebiyle şu anda bekletiliyor.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman'ın isteği doğrultusunda sprinter bir golcü arıyor. Hedefte Oumar Niasse var. Karadeniz ekibi, Senegalli futbolcu için Everton ile görüşmelerini sürdürüyor. Niasse'nin kontratında son seneye girmesi sebebiyle İngiliz ekibi kiralama formülüne sıcak bakmıyor. Trabzonspor düşük bir bonservis bedeliyle işi bitirmenin peşinde. Niasse de düzenli forma giyebileceği Fırtına'ya sıcak bakıyor. 29 yaşındaki forvet, Süper Lig'de Akhisar'da oynamış, 40 maçta 15 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.
SCHİCK'TEN YİNE RET
Fırtına, Sturridge'ten olumlu yanıt alamayınca yeniden Patrick Schick'e kanca attı. 23 yaşındaki oyuncu öncelikle Roma'da kalmak istediğini, bu arzusu gerçekleşmezse de temasta olduğu Dortmund'a gideceğini bildirdi.
BİZE TEKLİF GELMEDİ
Bordo mavili ekibin Diego Rolan ile ilgilendiği ifade ediliyordu. Deportivo'nun futbol direktör yardımcısı Carmelo Pozo "Rolan için teklifler bekliyoruz ama henüz böyle bir durum yok. Trabzon'dan da temas kuran olmadı" dedi.
EMRELİ İDDİASI
Kariyerini Karabağ'da sürdüren Mahir Emreli'nin Trabzonspor'un radarında olduğu iddia edildi. 22 yaşındaki forvet oyuncusu Bakü ve Karabağ'da toplam 142 karşılaşmaya çıktı. Fileleri 37 kez sarsarken 12 de asist yaptı. Oyuncuyla Deportivo, Malaga ve Almeira da yakından ilgileniyor.
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