06 Ağustos 2019, Salı

TRABZONSPOR

Ya AEK ya Craiova

Ya AEK ya Craiova
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.08.2019

Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi. 'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi. 'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Buna göre , 3. eleme turunu geçmesi halinde playoff turunda Universitatea Craiova- eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

AEK'nın 29 kupası var YUNANISTAN temsilcisi AEK Athens'in 43 milyon euro'luk takım değeri bulunuyor. Yaş ortalaması 25.2 yaş ortalaması ile dikkat çeken AEK, kulüp tarihinde 29 kupa kazandı. Geçen sezonu 57 puanla 3. sırada bitiren sarı-siyazlılar maçlarını 69 bin 168 kişilik Olimpiyat Stadı'nda oynuyor.

CRAİOVA GENÇ TAKIM
ROMANYA temsilcisi Craiova'nın takım değeri 23 milyon euro. Craiova, 24.3 yaş ortalamasıyla mücadele ediyor. Tarihinde 11 kupa kazanan Craiova, maçlarını 30 bin kapasiteli İon Oblemenco Stadı'nda oynuyor. Mavi-beyazlılar, ilk 4 haftası geride kalan Romanya Ligi'nde 3 galibiyet aldı ve bir kez kaybederek 9 puan topladı. Üçüncü sırada yer alıyor.
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