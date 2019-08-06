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Kontralara dikkat
Giriş Tarihi: 06.08.2019
Teknik direktör Ünal Karaman, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile perşembe günü oynanacak maç öncesinde öğrencilerini uyardı.
Teknik direktör Ünal Karaman, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile perşembe günü oynanacak maç öncesinde öğrencilerini uyardı. Çekya ekibinin kontra ataklarına ve hızlı oyuncularına dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Topu kaptırdığımız zaman karşımızda hızlı geçiş hücumları yapmaya çalışan bir takım olacak. Rakibimizde Tal Ben Haim ve Srdjan Plavsic gibi hızlı isimler var. Bu yüzden onlara göz açtırmamalıyız. Orta sahanın hakimiyetini ele geçirirsek bizim için daha rahat bir maç olur."
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