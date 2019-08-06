06 Ağustos 2019, Salı

TRABZONSPOR

Kontralara dikkat

Kontralara dikkat
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.08.2019

Teknik direktör Ünal Karaman, Avrupa Ligi'nde ile perşembe günü oynanacak maç öncesinde öğrencilerini uyardı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Avrupa Ligi'nde ile perşembe günü oynanacak maç öncesinde öğrencilerini uyardı. Çekya ekibinin kontra ataklarına ve hızlı oyuncularına dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Topu kaptırdığımız zaman karşımızda hızlı geçiş hücumları yapmaya çalışan bir takım olacak. Rakibimizde Tal Ben Haim ve Srdjan Plavsic gibi hızlı isimler var. Bu yüzden onlara göz açtırmamalıyız. Orta sahanın hakimiyetini ele geçirirsek bizim için daha rahat bir maç olur."
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