06 Ağustos 2019, Salı
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Mikel için sabırsızım
Giriş Tarihi: 06.08.2019
Nijeryalı ?Onazi, vatandaşı John Obi Mikel'i ikna ettiğini açıkladı.
Nijeryalı ?Onazi, vatandaşı John Obi Mikel'i ikna ettiğini açıkladı. Ülkesinde Punch gazetesine konuşan 26 yaşındaki futbolcu, "Mikel ile oynamak için sabırsızlanıyorum. Başkan benden Mikel için bilgi istedi ve ben de onu gelmesi için ikna ettim" dedi.
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