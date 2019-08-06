06 Ağustos 2019, Salı

TRABZONSPOR

Mikel için sabırsızım

Mikel için sabırsızım
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.08.2019

Nijeryalı ?Onazi, vatandaşı 'i ikna ettiğini açıkladı.

Nijeryalı ?Onazi, vatandaşı 'i ikna ettiğini açıkladı. Ülkesinde Punch gazetesine konuşan 26 yaşındaki futbolcu, "Mikel ile oynamak için sabırsızlanıyorum. Başkan benden Mikel için bilgi istedi ve ben de onu gelmesi için ikna ettim" dedi.
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