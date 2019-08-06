06 Ağustos 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor Prag’a gitti

Trabzonspor Prag’a gitti
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 Giriş Tarihi: 06.08.2019

, Avrupa Ligi 3’üncü ön eleme turu ilk maçında 8 Ağustos’ta deplasmanda ile oynayacağı maç için Prag’a gitti.

'nde teknik direktör yönetiminde bugün saat 11.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla Trabzon'daki hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.30'da özel uçakla karşılaşmanın oynanacağı Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrine hareket etti. Havalimanı'nda takımı karşılayan bir grup taraftar ise futbolcular ve teknik heyet ile fotoğraf çektirip başarı diledi.

'un Prag kafilesinde; Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Hüseyin, Campi, Ivanildo, Pereira, Kamil Ahmet, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan, Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Avdijaj, Ekuban ve Sörloth olmak üzere toplam 20 oyuncu yer aldı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Yusuf Sarı, Abdurrahim Dursun ile Fıratcan, lisansı çıkmayan Salih Karvazlı'nın yanı sıra yeni transferlerden Andjusic, genç oyuncular Koray, Muhammet, Kerem, Cafer, Murat Cem, Behlül, Serkan, Ahmet Eren, Ahmet Taha ile Azat kafilede yer almadı.

Bu arada 7 Ağustos Çarşamba günü saat 17.30'da maçın oynanacağı Letna Stadyumu'nda son çalışmasını gerçekleştirecek olan bordo-mavililerde, antrenman öncesi teknik direktör Ünal Karaman ile sol bek oyuncusu Filip Novak'ın basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'un Sparta Prag kadrosu açıklandı Trabzonspor'un Sparta Prag kadrosu açıklandı
Yusuf Yazıcı'dan teşekkür mesajı Yusuf Yazıcı'dan teşekkür mesajı
Yusuf Yazıcı resmen Lille'de! İşte bonservis bedeli Yusuf Yazıcı resmen Lille'de! İşte bonservis bedeli
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör