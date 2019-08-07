07 Ağustos 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu Prag'da başlıyor

Fırtına'nın Avrupa yolculuğu Prag'da başlıyor
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 Giriş Tarihi: 07.08.2019

Avrupa kupalarında 3 yıl aradan sonra bu sezon mücadele edecek olan , 3’üncü ön eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı karşısından avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor.

2015-16 sezonunun ardından 3 yıl sonra Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan , 3'üncü ön eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Çekya ekibi ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, 15 Ağustos'ta evinde oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi bu maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Letna Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera Montero yönetecek.

İDEAL 11'E YAKIN KADRO

20 kişilik kadro ile Prag'a giden Trabzonspor'da teknik direktör 'ın bu maçta geçen yılki ideal 11'ine yakın kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Erce, Campi, Ivanildo, Mikel, Doğan, Ahmet Canbaz, Avdijaj ve Sörloth olmak üzere 8 yeni transferi 20 kişilik kadroya dahil eden Karaman'ın, bu isimler arasından sadece orta saha oyuncusu Mikel'e ilk 11'de görev verebileceği kaydedildi.

TRABZONSPOR'UN SPARTA PRAG MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Abdulkadir Parmak- Sosa- Abdülkadir Ömür, Mikel, Nwakaeme- Ekuban

SAKAT: Onazi, Yusuf Sarı, Fıratcan, Abdurrahim

CEZALI: Yok


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