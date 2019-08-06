Trabzonspor'un Sparta Prag kadrosu açıklandı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme mücadelesinde deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi bordo-mavililerin Prag kafilesi belli oldu. Kafilede yeni transfer Alexander Sörloth da yer aldı.

8 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 19:00'da oynanacak olan karşılaşma öncesinde bordo mavililer hazırlıklarını tamamlanırken Prag'a gidecek olan oyuncu kadrosu da belli oldu.

Buna göre kamp kadrom şu futbolculardan oluşuyor:

1. UĞURCAN

2. ERCE

3. ARDA

4. HOSSEINI

5. HÜSEYİN

6. CAMPI

7. IVANILDO

8. PEREIRA

9. KAMİL AHMET

10. NOVAK

11. SOSA

12. A. PARMAK

13. OBI MIKEL

14. DOĞAN

15. A.CANBAZ

16. A.ÖMÜR

17. NWAKAEME

18. DONIS AVDIJAJ

19. EKUBAN

20. SORLOTH