06 Ağustos 2019, Salı
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1. UĞURCAN
Trabzonspor'un Sparta Prag kadrosu açıklandı
Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 Giriş Tarihi: 06.08.2019
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme mücadelesinde deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi bordo-mavililerin Prag kafilesi belli oldu. Kafilede yeni transfer Alexander Sörloth da yer aldı.
8 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 19:00'da oynanacak olan karşılaşma öncesinde bordo mavililer hazırlıklarını tamamlanırken Prag'a gidecek olan oyuncu kadrosu da belli oldu.
Buna göre kamp kadrom şu futbolculardan oluşuyor:
1. UĞURCAN
2. ERCE
3. ARDA
4. HOSSEINI
5. HÜSEYİN
6. CAMPI
7. IVANILDO
8. PEREIRA
9. KAMİL AHMET
10. NOVAK
11. SOSA
12. A. PARMAK
13. OBI MIKEL
14. DOĞAN
15. A.CANBAZ
16. A.ÖMÜR
17. NWAKAEME
18. DONIS AVDIJAJ
19. EKUBAN
20. SORLOTH
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