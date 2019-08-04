04 Ağustos 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor Adebayor'u bitiriyor

Trabzonspor Adebayor'u bitiriyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.08.2019

Bordo-mavililer, Sörloth’un ardından bir forvet daha alacak. Sturridge için bekleme sürerken, Adebayor hazır bekliyor. Fırtına tercih ettiği anda 35 yaşındaki golcü futbolcu imzayı atacak

Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen eksik bölgesi forvet hattı için ilk transferini Alexander Sörloth'u alarak yapmıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sörloth transferini isim vermeden açıkladığı konuşmasında "Bir forvet daha alabiliriz" ifadelerini kullanmıştı. Bordomavili ekibin gündeminde iki isim var. Biri , diğeri ise . İngiliz golcü, henüz "Evet" ya da "Hayır" demezken Trabzonspor da bu bekleyişini sürdürüyor. Fırtına, Sturridge'den gelecek olumsuz yanıta karşılık uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Emmanuel Adebayor'la da dirsek temasını kesmiş değil.

TALİBİ ÇOK

temsilcisinde Emmanuel Adebayor yaşı itibarıyla 29'luk Sturridge'nin ardında görülürken, Togolu yıldıza Ada'dan da önemli teklifler var. ekipleri Sheffield United, Watford ve 'ın 35 yaşındaki futbolcuyu, Ada'ya döndürme planları var. Adebayor ise kendisine en uygun teklifi bekliyor. Trabzonspor da sakatlık ve cezaları düşünerek forvet transferini fazla uzatmadan noktalamayı hedefliyor. Adebayor'un 'i bilmesi ve rakip yarı alanda sürekli gezen bir santrafor olması teknik direktör 'ın beğendiği özellikleri. Karaman, bir an önce ikinci forvet transferini bekliyor.

Trabzonspor 52 yaşında

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Yusuf Yazıcı'dan flaş transfer sözleri Yusuf Yazıcı'dan flaş transfer sözleri
Uğurcan Çakır dünya evine girdi Uğurcan Çakır dünya evine girdi
Sörloth çok mutlu Sörloth çok mutlu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör