Trabzonspor Adebayor'u bitiriyor

Bordo-mavililer, Sörloth’un ardından bir forvet daha alacak. Sturridge için bekleme sürerken, Adebayor hazır bekliyor. Fırtına tercih ettiği anda 35 yaşındaki golcü futbolcu imzayı atacak

Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor eksik bölgesi forvet hattı için ilk transferini Alexander Sörloth'u alarak yapmıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sörloth transferini isim vermeden açıkladığı konuşmasında "Bir forvet daha alabiliriz" ifadelerini kullanmıştı. Bordomavili ekibin gündeminde iki isim var. Biri Daniel Sturridge, diğeri ise Emmanuel Adebayor. İngiliz golcü, henüz "Evet" ya da "Hayır" demezken Trabzonspor da bu bekleyişini sürdürüyor. Fırtına, Sturridge'den gelecek olumsuz yanıta karşılık uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Emmanuel Adebayor'la da dirsek temasını kesmiş değil.

TALİBİ ÇOK

Karadeniz temsilcisinde Emmanuel Adebayor yaşı itibarıyla 29'luk Sturridge'nin ardında görülürken, Togolu yıldıza Ada'dan da önemli teklifler var. Premier Lig ekipleri Sheffield United, Watford ve West Ham United'ın 35 yaşındaki futbolcuyu, Ada'ya döndürme planları var. Adebayor ise kendisine en uygun teklifi bekliyor. Trabzonspor da sakatlık ve cezaları düşünerek forvet transferini fazla uzatmadan noktalamayı hedefliyor. Adebayor'un Süper Lig'i bilmesi ve rakip yarı alanda sürekli gezen bir santrafor olması teknik direktör Ünal Karaman'ın beğendiği özellikleri. Karaman, bir an önce ikinci forvet transferini bekliyor.