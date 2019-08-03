Trabzonspor 52 yaşında

Trabzonspor Kulübü'nin 52. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda tören düzenlendi. Trabzonspor Kulübü üyeleri ve taraftarların katıldığı törende Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp yaptığı konuşmada CAS'ın verdiği kararı eleştirirken "2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur, bu gerçeği kimse değiştiremez" şeklinde konuştu.