04 Ağustos 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Sörloth çok mutlu

Sörloth çok mutlu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.08.2019

Bordo-mavili ekibin yeni santraforu Alexander Sörloth önceki gece yarısı 'a geldi. ekibinin Norveçli transferi müthiş karşılamaya hayran kaldı. 23 yaşındaki golcü “Taraftar bir harika” dedi.

Coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılanan Norveçli oyuncu bir hayli keyifliydi. 23 yaşındaki futbolcu "'u biliyordum. Taraftarının da ününü duymuştum. Burada bizzat bunu yaşamak harika bir deneyimdi. Bir an önce bu muhteşem taraftarın önünde futbol oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. ve Norveç basını da bu karşılamanın haberini yaptı. Gazetelerde "Sörloth, kahraman gibi karşılandı. Sörloth'a müthiş bir 'hoş geldin partisi' düzenlediler" yazıldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Yusuf Yazıcı'dan flaş transfer sözleri Yusuf Yazıcı'dan flaş transfer sözleri
Uğurcan Çakır dünya evine girdi Uğurcan Çakır dünya evine girdi
Trabzonspor Adebayor'u bitiriyor Trabzonspor Adebayor'u bitiriyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör