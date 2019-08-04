04 Ağustos 2019, Pazar
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Sörloth çok mutlu
Giriş Tarihi: 04.08.2019
Bordo-mavili ekibin yeni santraforu Alexander Sörloth önceki gece yarısı Trabzon'a geldi. Karadeniz ekibinin Norveçli transferi müthiş karşılamaya hayran kaldı. 23 yaşındaki golcü “Taraftar bir harika” dedi.
Coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılanan Norveçli oyuncu bir hayli keyifliydi. 23 yaşındaki futbolcu "Trabzonspor'u biliyordum. Taraftarının da ününü duymuştum. Burada bizzat bunu yaşamak harika bir deneyimdi. Bir an önce bu muhteşem taraftarın önünde futbol oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. İngiltere ve Norveç basını da bu karşılamanın haberini yaptı. Gazetelerde "Sörloth, kahraman gibi karşılandı. Sörloth'a müthiş bir 'hoş geldin partisi' düzenlediler" yazıldı.
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