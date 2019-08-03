03 Ağustos 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Yer bordo gök mavi!

Yer bordo gök mavi!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.08.2019

’un 52. yaşı görkemli şekilde kutlanıyor. başlayan etkinliklerdeki coşku, gece Akyazı’da yanan binlerce meşaleyle doruğa çıktı. Eşsiz görüntüler oluştu

kulübü, kuruluşunun 52. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaya devam ediyor. 'da Sütlüce'deki kutlamalar harika görüntülere sahne olmuştu dün de Akyazı'da mükemmel kareler ortaya çıktı. saatlerinde başlayan etkinliklerin ilk ayağı 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı oldu. Atatürk Anıtı önündeki törende konuşan kulüp başkanı Mehmet Yiğit Alp yan yana, omuz omuza durarak 'u güzel günlerine kavuşturacaklarını söyledi. Akşamki kutlamaların adresi ise Akyazı oldu. Mesai bitimi sahilde toplanmaya başlayan taraftarlar saat 21.00'i gösterdiğinde muhteşem bir meşale şovu gerçekleştirdiler. Yanan binlerce meşale ile Trabzon semaları aydınlandı, taraftarlar hep bir ağızdan şampiyonluk tezahüratları yaptı.

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