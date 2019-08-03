03 Ağustos 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Ünal Karaman: "Prag'a hazırız"

Ünal Karaman: Prag'a hazırız
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.08.2019

 ekibinde teknik direktör , karşılaşması hakkında görüşlerini açıkladı. Tecrübeli teknik adam, Avrupa Ligi maçı öncesi umutlu konuştu.

Başarılı çalıştırıcı " güçlü bir ekip. Ligleri de başladı. İyi bir başlangıç yapamadılar. Biz henüz resmi maç oynamadık ancak hazırlık karşılaşmaları yaptık. Ciddi rakiplerle de oynadık. Şu anda Prag maçına hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Turu geçmek için planlarımızı yapıyoruz. Taktik idmanlarına daha fazla ağırlık veriyoruz" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR OYUNCULARI BAĞRINA BASTI

, Avusturya Kampı dönüşü ilk idmanını taraftara açık şekilde gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, tesislere akın ederken futbolculara moral verdiler. Taraftarlar özellikle yeni transferlere özel tezahüratlar yaptılar. Sakatlığı bulunan Yusuf Yazıcı ve evrak işlemleri henüz yetişmeyen İvanildo Fernandes idmana katılmadı.

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