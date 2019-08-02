02 Ağustos 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Adebayor Trabzonspor'a göz kırptı

Adebayor Trabzonspor'a göz kırptı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.08.2019

Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un hedefinde geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir forması giyen Emmanuel 'un olduğu iddia edilmişti. Togolu golcünün Instagram hesabından Trabzonspor'u takibe alması, bu transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

transferinde flaş gelişme! Santrfor arayışlarına bir süredir devam eden bordo-mavililerde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Deneyimli golcü Emmanuel Adabayor, Trabzonspor'u hesabından takibe aldı. Togolu golcünün bu hamlesi bordo-mavililere transfer olacağı şeklinde yorumlandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor transferi resmen açıkladı Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Ortaya çıktı! İşte adı sır gibi saklanan o forvet Ortaya çıktı! İşte adı sır gibi saklanan o forvet
Başkan açıkladı: 15 milyon euro teklif ettiler! Başkan açıkladı: "15 milyon euro teklif ettiler!"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör