02 Ağustos 2019, Cuma
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Adebayor Trabzonspor'a göz kırptı
Giriş Tarihi: 02.08.2019
Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un hedefinde geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir forması giyen Emmanuel Adebayor'un olduğu iddia edilmişti. Togolu golcünün Instagram hesabından Trabzonspor'u takibe alması, bu transferin bittiği şeklinde yorumlandı.
Adebayor transferinde flaş gelişme! Santrfor arayışlarına bir süredir devam eden bordo-mavililerde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Deneyimli golcü Emmanuel Adabayor, Trabzonspor'u sosyal medya hesabından takibe aldı. Togolu golcünün bu hamlesi bordo-mavililere transfer olacağı şeklinde yorumlandı.
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