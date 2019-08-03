03 Ağustos 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Sparta Prag maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Sparta Prag maçı hazırlıkları
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.08.2019

, Avrupa Ligi'nde 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Çekya temsilcisi ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde 'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, kuvvet çalışması yapıldı.

Antrenmanı, Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da izledi.

Bu arada, bordo-mavili takımın yeni transferi Ivanildo Jorge Mendes Fernandes, salondaki çalışmanın ardından antrenmanına sahada devam etti.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Trabzonspor transferi resmen açıkladı Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Adebayor Trabzonspor'a göz kırptı Adebayor Trabzonspor'a göz kırptı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör