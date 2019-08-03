03 Ağustos 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı

Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.08.2019

'un, prensip anlaşmasına vardığı Trabzon'a geldi.

, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon birçok genç futbolcuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, golcü transferinde de prensip anlaşmasına vardığı golcü oyuncu 'u Trabzon'a getirdi.

Tarifeli uçak ile gece saat 02:30 sıralarında Trabzon havaalanına gelen oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar çoşkuyla karşıladı.

Sevgi gösteriler arasında kendisini bekleyen araca güçlükle binen Norveçli oyuncu konaklayacağı otele geçti.

Bonservisi ekibi 'da bulunan Alexander Sörloth sezonun ikinci yarısını Belçika ekibi Genk'te kiralık olarak geçirmişti.

Norveçli futbolcu geçtiğimiz sezon İngiltere'de 16, Belçika'da da 22 maçta forma giydi. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 6 kez fileleri havalandırdı.

1 metre 94 santimetre boyundaki Alexander Sörloth hava toplarındaki hakimiyetiyle tanınıyor.

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