03 Ağustos 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır dünya evine girdi

Uğurcan Çakır dünya evine girdi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.08.2019

Trabzonsporlu futbolcu , Kübra Yıldız ile 'de yaptığı düğün sonrası 'da da düğün yaptı.

'da bir otelde düzenlenen nikah törenini Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç kıydı. Çiftin şahitliklerini ise Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Teknik Direktör Ünal Karaman ve Yusuf Yazıcı yaptı.

Nikah töreni sonrasında 'ın söylediği şarkılar eşliğinde davetliler gönüllerince eğlenirken, takım arkadaşları ise başarılı oyuncuyu yalnız bırakmadı.

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