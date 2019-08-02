02 Ağustos 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Ivanıldo Fernandes Trabzonspor'da!

Trabzonspor transferi resmen açıkladı
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 Giriş Tarihi: 02.08.2019

, forması giyen Portekizli stoper Ivanildo Fernandes'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Bordo-mavili kulübün 'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Portekiz'in Sporting CP Kulübünün profesyonel oyuncusu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Ortaya çıktı! İşte adı sır gibi saklanan o forvet Ortaya çıktı! İşte adı sır gibi saklanan o forvet
Başkan açıkladı: 15 milyon euro teklif ettiler! Başkan açıkladı: "15 milyon euro teklif ettiler!"
Fırtına'da Adebayor cepte! İşte hedefteki diğer isimler Fırtına'da Adebayor cepte! İşte hedefteki diğer isimler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör