Sturridge'ye yakın markaj

Trabzonspor yılın ‘transfer bombasını’ patlatmak için uğraşıyor. Güven, yıldız forvet Sturridge’i ikna etmek için gece-gündüz çalışıyor. Camia heyecanla İngiliz golcünün, bordo-mavili formayı giymesini bekliyor

Karadeniz ekibinde gündem Daniel Sturridge... Bordo-mavililer dünyaca ünlü forveti renklerine bağlamak için büyük uğraş veriyor. Yönetici Sertaç Güven 6 gündür ABD'de 29 yaşındaki forvetle görüşme halinde. Güven, Trabzonspor'un yıllığı 1.5 milyon euro'dan 3 sezonluk teklifini Sturrigde'ye iletmişti. Tecrübeli futbolcu ilk kez yurt dışına çıkacağı için süre istedi. Yönetici Sertaç Güven ise kadrolarına katmak istedikleri oyuncunun aklının karışmaması için menajeriyle temasını sürdürüyor. Camia da heyecanla gelişmeleri takip ediyor.



ATTIKÇA KAZANACAK

Bordo-mavililer, Daniel Sturridge'ye yıllık 1.5 milyon euro önerdi. İngiliz yıldıza sunulan önerideki asıl para, bonuslarda yatıyor. Trabzonspor, 29 yaşındaki futbolcuyu resmen renklerine katabilirse alacağı performansa göre para ödeyecek. Karadeniz ekibi Anthony Nwakaeme'de benzer taktiği uygulamıştı. Gol ve asist toplamı belli bir rakama ulaşınca Nijeryalı yıldıza ekstra bonus ödemişti. Sturridge de, Trabzonspor'da goller atıp, asistler yaptıkça parası katlanacak. Ayrıca imza parası da olacak. Tecrübeli golcü 1.5 milyon euro garanti ücretin üzerine bonuslarla ciddi miktarda para koyacak.

MEŞHUR GOL SEVİNCİ KUZENLERDEN KALMA

Daniel Sturridge attığı gollerden sonra kendine has bir şekilde dans ediyor. Tecrübeli oyuncu, kuzenleriyle birlikte uydurduğu bu dansı her golünden sonra tekrarlıyor. Öyle ki onun attığı gollerden sonra tüm tribünler benzer şekilde dans etmeye çalışıyor.?



ADEBAYOR DA GELEBİLİR

Trabzonspor, Daniel Sturridge'den müjdeli haberi beklerken olumsuz bir duruma karşılık Emmanuel Adebayor ile de dirsek temasını koparmış değil. Bordo-mavililer daha önceden anlaşmaya vardığı Togolu yıldızı şimdilik bekletiyor. Kaynak oluşması durumunda ise rüya senaryo hazır: Hem Sturridge hem de Adebayor transfer edilecek.