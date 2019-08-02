02 Ağustos 2019, Cuma
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İşte Trabzonspor'un yeni marşı!
Allame isimli ünlü rapçi Hamza Gül'ün bordo mavili takım için hazırladığı marş Trabzonspor Resmi YouTube kanalından yayınlandı.
02.08.2019
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