27 Temmuz 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

İlginç olay! Rakip oyuncuyu kovaladı...

İlginç olay! Rakip oyuncuyu kovaladı...
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.07.2019

temsilcisi , hazırlık maçında Parma ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 90. dakikasında sahaya giren Trabzonsporlu bir taraftar, Parmalı oyuncunun arkasından koşmaya başladı.

Atağı kesmek için futbolcunun arkasından koşan taraftar, topun taça çıkmasıyla güvenlik güçleri tarafından sahadan çıkarıldı. Öte yandan, maçın bitiş düdüğüyle birlikte bazı taraftarlar sahanın içinde horon tepti.

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