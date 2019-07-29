29 Temmuz 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Verona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri...

Trabzonspor Verona maçı saat kaçta hangi kanalda?
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.07.2019

Yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdüren bir yandan da üçüncü ön eleme turunda karşılaşacağı maçına hazırlanıyor. Bu güne kadar üç hazırlık maçından da beraberlikle ayrılan Fırtınası, son hazırlık maçında Verona'yı yenmek istiyor. Peki, Trabzonspor Verona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? yayın bilgileri ve müsabakada dair detaylar aspor.com.tr'de...

8 Ağustos'ta üçüncü ön eleme turunda ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Bu önemli maç öncesi Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo Mavili ekip bu akşam Verona ile hazırlık maçına çıkıyor. Taraftar ise futbolcuların performansını merak ediyor ve mücadelenin başlama saatini ve kanalını araştırıyor.

TRABZONSPOR VERONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Verona maçı bu akşam 19.00'da Hedwigs Park Sportplatz'da oynanacak. Mücadeleyi Spor naklen yayınlayacak.

3 MAÇTA BERABERLİK

Fırtına, 'da 2. Lig ekibi Haladas ile 0-0, Alman takımı Hoffenheim ile 3-3 ve İtalyan temsilcisi Parma ile 2-2 berabere kalmıştı.

MAÇIN ARDINDAN YOLCULUK

Trabzonspor, karşılaşmanın ardından özel uçakla 'a dönecek. Bordo-mavililer, TSİ 00.30'da uçakla Trabzon'a döndükten sonra 3 gün izin yapacak. ekibi, daha sonra kendi tesislerinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

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