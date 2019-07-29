29 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Trabzonspor - Verona maçından kareler

Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın Verona takımı ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. İşte maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 29.07.2019 21:56
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Trabzonspor - Verona maçından kareler
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Trabzonspor - Verona maçından kareler
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Trabzonspor - Verona maçından kareler
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Trabzonspor - Verona maçından kareler
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Trabzonspor - Verona maçından kareler
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