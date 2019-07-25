25 Temmuz 2019, Perşembe
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GÖZLER FORVETTE
Ünal Karaman, forvet transferi bekliyor. Rodallega'nın ayrılmasının ardından Ekuban'ın da henüz kampa katılmaması ileri uçta idmanlarda da eksiklik yaşanıyor. Altınordu'dan alınan 17 yaşındaki Salih Kavraz'ın da lisans işlemlerinin henüz tamamlanamaması nedeniyle Karaman'ın elinde alternatif olarak genç futbolcular Koray Kılıç ve Muhamet Akpınar yer alıyor.
Golcü bekleniyor
Giriş Tarihi: 25.07.2019
Başkan Ahmet Ağaoğlu geçen hafta forvet transferinin çarşamba ya da perşembe günü açıklanacağını duyurmuştu. Bordo- mavili taraftarlar dün bütün gün açıklama beklese de bu gerçekleşmedi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu geçen hafta forvet transferinin çarşamba ya da perşembe günü açıklanacağını duyurmuştu. Bordo- mavili taraftarlar dün bütün gün açıklama beklese de bu gerçekleşmedi. Gözler bugüne çevrildi. Karadeniz ekibinin dünkü görüşmelerden sonuç alamadığı, bugün de sonuç çıkmaması halinde golcü takviyesinde yeni isimlere yönelineceği dile getirildi. Özellikle Başkan Ahmet Ağaoğlu, görüşmelerini yoğun biçimde sürdürüyor.
GÖZLER FORVETTE
Ünal Karaman, forvet transferi bekliyor. Rodallega'nın ayrılmasının ardından Ekuban'ın da henüz kampa katılmaması ileri uçta idmanlarda da eksiklik yaşanıyor. Altınordu'dan alınan 17 yaşındaki Salih Kavraz'ın da lisans işlemlerinin henüz tamamlanamaması nedeniyle Karaman'ın elinde alternatif olarak genç futbolcular Koray Kılıç ve Muhamet Akpınar yer alıyor.
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