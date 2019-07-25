25 Temmuz 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

MAÇ SONUCU l Hoffenheim 3-3 Trabzonspor ÖZET

6 gollü maçta kazanan çıkmadı!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 Giriş Tarihi: 25.07.2019

 Almanya'nın Hoffenheim takımıyla kasabasında karşılaştı. Tam 6 golün izlendiği maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.

Bordo-mavili ekip, kampın 2. hazırlık maçında Almanya'nın Hoffenheim takımıyla kasabasında karşılaştı. Bol golün atıldığı maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı. 'un gollerini Abdülkadir Parmak, Yusuf Yazıcı ve Yusuf Sarı kaydetti.

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