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MAÇ SONUCU l Hoffenheim 3-3 Trabzonspor ÖZET
Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 Giriş Tarihi: 25.07.2019
Trabzonspor Almanya'nın Hoffenheim takımıyla Bad Wimsbach kasabasında karşılaştı. Tam 6 golün izlendiği maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.
Bordo-mavili ekip, kampın 2. hazırlık maçında Almanya'nın Hoffenheim takımıyla Bad Wimsbach kasabasında karşılaştı. Bol golün atıldığı maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un gollerini Abdülkadir Parmak, Yusuf Yazıcı ve Yusuf Sarı kaydetti.
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