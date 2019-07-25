25 Temmuz 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a dünya yıldızı golcü!

Trabzonspor'a dünya yıldızı golcü!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 Giriş Tarihi: 25.07.2019

'da son dakika  gelişmeleri yaşanıyor. Bordo-mavililer bir süredir santrfor transferi çalışmalarına devam ediyordu. Fırtına, hücum bölgesine ses getirecek bir oyuncu getirmek için kolları sıvadı. Buna göre çalışmalarına devam eden bordo-mavililer yıldız futbolcu 'i gündemine aldı.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren , son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen İngiliz forvet 'i renklerine bağlamak için girişimlere başladı.

Oyunclarına yapacağı maaş ödemesi için 100 milyon TL tutarında bir bütçesi olan bordo mavili kulüp yıldız oyuncu ile yaptığı görüşmelerde, sözleşmeye opsiyonlar ekleyerek bu sorunu aşma planını öne çıkarıyor.

6 gollü maçta kazanan çıkmadı! haberin devamı

Öte yandan Sturridge transferinin gerçekleşmesi olasılığında dahi teknik direktör Ünal Karaman'ın kule görevinde bir santrforu kadrosunda görmek istiyor ve bu noktada son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Emmanuel Adebayor ismi ön plana çıkıyor.

Liverpool'un 2013'ün Ocak ayında 15 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Sturridge, İngiliz ekibiyle çıktığı 160 resmi maçta 68 gol atıp 26 gol attı.

6 gollü maçta kazanan çıkmadı!

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