Lille Yusuf Yazıcı transferini bitirmek için İstanbul’da
Fransız ekibi Lille, Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı'yı transfer ediyor. Başkan Ağaoğlu, Lille yöneticileriyle görüşüyor. Transfer bitme aşamasına geldi.
Yusuf Yazıcı'yı ısrarla isteyen Lille kulübü transferi bitirmeye kararlı. Lille Sportif Direktörü Lucas Campos, Yusuf Yazıcı transferi için İstanbul'a geldi. Campos, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu görüştü. Transferin 17 milyon euroya yarına kadar bitmesi bekleniyor.
Yusuf Yazıcı'yı uzun süredir ısrarla isteyen Lille kulübü mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yıldız oyuncuyu bir sezon daha takımda tutmak istese de önerilen bonservis bedeline kayıtsız kalamadı. Yusuf Yazıcı ise Avrupa'da oynama isteğini dile getirirken, Lille'in teklifine sıcak bakıyordu. Genç yıldızı Lille'in yanı sıra İtalyan Lazio da istiyordu.
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