01 Ağustos 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Lille Yusuf Yazıcı transferini bitirmek için İstanbul’da

Milli yıldız için İstanbul'a geldiler! Dev teklif...
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 Giriş Tarihi: 01.08.2019

Fransız ekibi Lille, Trabzonspor'un yıldızı 'yı ediyor. Başkan Ağaoğlu, Lille yöneticileriyle görüşüyor. Transfer bitme aşamasına geldi.

'yı ısrarla isteyen Lille kulübü transferi bitirmeye kararlı. Lille Sportif Direktörü Lucas Campos, Yusuf Yazıcı transferi için 'a geldi. Campos, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu görüştü. Transferin 17 milyon euroya yarına kadar bitmesi bekleniyor.

Yusuf Yazıcı'yı uzun süredir ısrarla isteyen Lille kulübü mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yıldız oyuncuyu bir sezon daha takımda tutmak istese de önerilen bonservis bedeline kayıtsız kalamadı. Yusuf Yazıcı ise Avrupa'da oynama isteğini dile getirirken, Lille'in teklifine sıcak bakıyordu. Genç yıldızı Lille'in yanı sıra İtalyan Lazio da istiyordu.

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