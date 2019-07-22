22 Temmuz 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor - Sparta Prag maçı ne zaman? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlar?

Trabzonspor - Sparta Prag maçı ne zaman?
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.07.2019

'un 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. 2018-2019 sezonunu 4'üncü sırada tamamlayan Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılmaya hak kazandı. Trabzonspor'un rakibi  oldu. Peki, Trabzonspor - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

heyecanı başlıyor. 2018-2019 sezonunu 4'üncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne üçüncü turdan katılan 'un rakibi belli oldu. Trabzonspor 3. ön eleme turundaki rakiplerini elerse Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek. Peki, Trabzonspor - maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Trabzonspor-Sparta Prag maçı ile ilgili detaylar...

TRABZONSPOR - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki ilk maçı deplasmanda oynanacak. Sparta Prag - Trabzonspor arasındaki ilk karşılaşma 8 Ağustos'ta oynanacak. Karşılaşmanınsaati ve yayın bilgileri henüz belli olmadı.

İkinci maç ise Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor - Sparta Prag rövanş maçı ise 'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor ve 'un rakipleri belli oldu.

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonuna üçüncü turdan katılan Trabzonspor, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Çekya'nın Sparta Prag takımıyla eşleşti.

Yeni Malatyaspor ise 2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını elemesi halinde, 3. turda Connah's Quay Nomads (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

3. tur eşleşmelerinde ilk maçlar 8 Ağustos Perşembe günü, rövanş mücadeleleri ise 15 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, 3. eleme turundaki rakiplerini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi durumunda Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

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