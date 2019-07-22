22 Temmuz 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

MAÇ SONUCU l Trabzonspor 0 - 0 Haladas l ÖZET

Trabzonspor'dan golsüz prova
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 Giriş Tarihi: 22.07.2019

, hazırlık maçında Haladas Szombathely takımı ile 0-0 berabere kaldı.

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