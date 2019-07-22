22 Temmuz 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Sparta Prag'dan Trabzonspor yorumu

Sparta Prag'dan Trabzonspor yorumu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.07.2019

3'üncü ön eleme turunda ile karşı karşıya gelecek olan 'ta Vaclav Jilek futbolcu , kura ile ilgili kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulundular.

Vaclav Jilek, " kalitesini geçen yıl, çok kaliteli bir lig olan Ligi'ni 4'üncü bitirerek gösterdi. Son haftalara kadar lig şampiyonluğu için ilk üç takımla mücadele etti. Trabzonspor bu turdaki en zor rakiplerden biri" dedi.

"FILIP NOVAK İLE KARŞILAŞMAK ENTERESAN OLACAK"

Trabzonspor'un Çekyalı oyuncusu 'a vurgu yapan teknik direktör Jilek, "Filip Novak ile karşılaşmak enteresan olacak. Şu aşamada Rakibimizin şu anki durumuyla ilgili bilgi toplamak için yeteri kadar zamanımız var. Türkiye ligi, ağustos ayının ortasında başlayacak. Bu açıdan baktığımızda rakibimizin oyunu hakkında bilgi sahibi olmak daha zor olacak" açıklamasında bulundu.

MATEJ HANOUSEK: MUHTMELEN EN ZOR RAKİPLE EŞLEŞTİK

Defans oyuncusu ise çok zor bir kura çektiklerine vurgu yaparak, "Muhtemelen en zor rakiple eşleştik ama 'nde oynamak istiyorsanız her rakibi yenmek durumundasınız. Biz gruplara kalmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

İLK MAÇ SEYİRCİSİZ

-Trabzonspor maçı ev sahibi takımın geçtiğimiz yıl aldığı cezadan dolayı seyircisiz oynanacak. Prag temsilcisi, geçen sezon oynadıkları Avrupa Ligi ön eleme maçında FK Spartak Subotica karşısında taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle UEFA'dan bir maç seyircisiz oynama cezası almıştı.

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