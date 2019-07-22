Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Temsilcilerimiz Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bugün saaat 15.00'te çekilecek kura ile belli oldu.
Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi yapıldı ve temsilcilerimiz Trabzonspor ile Malatyaspor'un rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak olan Trabzonspor, Sparta Prag ile eşleşti.
Malatyaspor ise Olimpija Ljubljana eşleşmesinden galip çıkması durumunda Connah's Quay Nomads - Partizan eşleşmesinde tur atlayan takım ile karşılaşacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında salı başlayacak 2. eleme turu ilk maçları, 25 Temmuz Perşembe günü sona erecek. Yeni Malatyaspor, eleme turundaki rakibi Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile ilk maçını perşembe günü saat 20.00'de Malatya'da oynayacak. 92 takımın mücadele edeceği turdaki rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Temmuz ile 1 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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