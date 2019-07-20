20 Temmuz 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Avusturya'ya gitti

Trabzonspor Avusturya'ya gitti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.07.2019

, hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmaları için 'nın Linz şehrine gitti.

3 Temmuz'da hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayan ve ilk etap çalışmalarını 17 Temmuz'da tamamlayan bordo-mavililer, bugün saat 11.30'da özel uçakla 'nın Linz şehrine hareket etti. 'un 33 kişilik kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi ve Fıratcan Üzüm'ün yanı sıra U19 Milli Takımı'na çağrılan Atakan Gündüz, Taha Tunç ile genç oyuncular Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, İsmail Karakaş, Furkan Yıldırım, Faruk Can Genç, , Hüseyin Mert Kurt, Safa Kınalı, Berkay Sefa Kara ve Furkan Tütüncü yer almadı.
Trabzonspor'un Avusturya kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Arda Akbulut, Azat Kuckar, Erce Kardeşler, Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Serkan Asan, Kamil , Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Majid Hosseini, Ahmet Baha Bilgin, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Doğan Erdoğan, , Abdulkadir Parmak, Cafer Tosun, Murat Cem Akpınar, Kerem Baykuş, Ahmet Canbaz, , Behlül Aydın, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Nemanja Andjusic, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Ahmet Eren, Salih Kavrazlı, Koray Kılınç ve Muhammet Akpınar.

Afrika Uluslar Kupası'nda ülkelerinin mücadele eden Nijeryalı oyuncu Obi Mikel ile Ganalı Caleb Ekuban'ın da ilerleyen günlerde kampa katılacağı belirtildi.

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5 HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK
Bu arada Trabzonspor, Avusturya'daki 10 günlük kamp boyunca 5 hazırlık karşılaşması oynayacak. Bordo-mavililer, ilk olarak 22 Temmuz'da Haladas Szombathely (Macaristan), 23 Temmuz'da Ajman Club (Birleşik Arap Emirlikleri), 25 Temmuz'da 1899 Hoffenheim (Almanya), 27 Temmuz'da Parma (), 29 Temmuz'da ise Verona (İtalya) takımları ile karşılaşacak.

Trabzonspor, bu akşam Avusturya'da yapacağı antrenmanla ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

AĞAOĞLU DA KAFİLEDE YER ALDI
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Trabzon'a gelerek kafileyle birlikte Avusturya'ya gitti. Ağaoğlu'nun kamp süresince takımla birlikte olmayı planladığı kaydedildi.

YUSUF YAZICI'YA YOĞUN İLGİ
Bordo-mavililer Avusturya'ya hereket ederken, Fransa'nın Lille takımına transferi gündemde olan Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı havalimanında yoğun ilgi gördü. Havalimanında birçok taraftar, Yusuf ile fotoğraf çektirdi.

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