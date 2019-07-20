20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Bu oyuncuyla girişimlerini sürdüren Trabzonspor daha öncede görüştüğü ancak anlaşamadığı Emmanuel Adebayor'a da teklif yaptı. 35 yaşındaki oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı ancak sözleşmenin yılı konusunda anlaşmazlık olabileceği belirtildi. Fırtına'nın oyuncuya 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı öğrenildi.
Santini ve Adebayor'la görüşmeler sürüyor
Giriş Tarihi: 20.07.2019
Golcü takviyesi için arayışlarını sürdüren Trabzonspor girişimlerini sürüyor. Bordo-mavililer, bir yandan Anderlecht'te oynayan Santini için görüşmelere devam ederken diğer yandan da Emmanuel Adebayor'a yeni teklif yaptı.
Trabzonspor, Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarına yeni forveti ile çıkmak istiyor. Bunun için uzun zamandır girişimlerde bulunan bordo- mavililer son olarak Belçika'nın Anderlecht takımında forma giyen İvan Santini için resmi girişimlere başlamıştı. Belçika kulübünün oyuncuyu satmaya sıcak baktığı ancak yüksek bir bonservis talep ettiği öğrenilirken, 30 yaşındaki Hırvat santrforun 3 yıllık sözleşme beklentisi var.
Bu oyuncuyla girişimlerini sürdüren Trabzonspor daha öncede görüştüğü ancak anlaşamadığı Emmanuel Adebayor'a da teklif yaptı. 35 yaşındaki oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı ancak sözleşmenin yılı konusunda anlaşmazlık olabileceği belirtildi. Fırtına'nın oyuncuya 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı öğrenildi.
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