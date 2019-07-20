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Trabzonspor'dan Mario Gomez bombası!
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon genç futbolcu ağırlıklı kadrosuyla ligi dördüncü sırada bitirmeyi başaran Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Hugo Rodallega'nın takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışlarını hızlandıran Karadeniz ekibinde Alman golcü Mario Gomez yeniden gündeme geldi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 20.07.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 11:24
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