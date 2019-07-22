Pique'den Trabzonspor'a cevap geldi!
Barcelona'nın dünyaca ünlü İspanyol savunmacısı Gerard Pique, Trabzonspor'un yeni sezon formasını tanıttığı videoyu paylaştı. Bordo mavili kulüp kısa süre sonra İspanyol oyuncuya cevap verdi.Yıldız oyuncu da bordo mavili ekibin cevabını karşılıksız bırakmadı...
Bordo Mavililerin özel hazırladığı ve çok beğeni toplayan yeni forma tanıtım videosunun etkileri dünyaya yayılmaya devam ediyor.
Barcelona'nın yıldız savunmacısı Gerard Pique her kesimden alkış alan gri forma tanıtım videosunu resmi twitter hesabından takipçileriyle paylaşmış, twitter hesabını yaklaşık 20 milyon kişinin takip ettiği Pique yaptığı paylaşımla birlikte alkış emojisi de kullanmıştı.
Trabzonspor'un cevap yazdığı Pique'den bordo mavili ekibe yanıt geldi.
TRABZONSPOR'DAN PIQUE'YE CEVAP
Pique'nin bu paylaşımına Trabzonspor da kayıtsız kalmadı. Bordo mavili ekip, İspanyol yıldıza "Teşekkürler Pique, sana ve güzel ailene gri formamızı göndereceğiz. Bordo mavi Trabzonspor'dan bordo mavi Barcelona'ya selamlar" mesajı gönderdi.
VE PIQUE'DEN TEŞEKKÜR
Trabzonspor'un bu mesajına Gerard Pique'den yanıt geldi. Yıldız oyuncu, Türkçe olarak yaptığı paylaşımda "Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
ANDRE CASTRO'DAN ABDÜLKADİR MESAJI
Pique'nin bu paylaşımının altına yorum yapanlardan biri de Göztepeli Andre Castro oldu. Portekizli oyuncu yaptığı yorumda "Türkiye'de futbol çok seviliyor, Pique. Videodaki oyuncu 'Türkiye'nin Messi'si' olarak bilinen Abdülkadir. Barcelona onu mutlaka izlemeli" ifadelerini kullandı.
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