14 Temmuz 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor Mario Gomez'e talip

Trabzonspor Mario Gomez'e talip
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.07.2019

forvet transferinde devreye girdi. Yönetimle görüşüp “Gomez’i alalım. Bizde en az 25 gol atar” dedi. Bordo-mavililer 34 yaşındaki golcü için harekatı başlattı

'de şampiyonluğu hedefleyen , eksiksiz bir kadro kurmaya çalışıyor. Bir yandan ile yapılan anlaşmalara sadık kalmak isteyen bordo-mavililer diğer taraftan forvet için mükemmel ismi arıyor. Tam da bu sırada devreye ekibinin kaptanı girdi. Tecrübeli futbolcu, 'ta birlikte forma giyip şampiyonluk yaşadığı 'i önerdi. Yönetimle görüşen Arjantinli yıldızın "Stuttgart küme düştü. Gomez oradan ayrılmak istiyor. Onu alırsak bizde en az 25 gol atar" dediği öğrenildi. Bordo-mavili idareciler de Alman yıldızın şartlarını soruşturmaya başladı.

HUGO'DAN 15 GÜN BÜYÜK

Karadeniz ekibinin teklifi götürmeye hazırlandığı Mario Gomez'in yaşına takılanlar da oldu. Ancak Alman forvet, Trabzonpor'un takımda kalması için 2 ay uğraş verdiği Hugo Rodallega'dan sadece 15 gün büyük. Bordo-mavililer, 2 sezondur formasını giydiği Stuttgart küme düşünce bir alt ligde oynamak istemeyen Mario Gomez'e 1.2 milyon euro'luk bir teklif götürecek. Tecrübeli yıldızın vereceği cevaba göre pazarlıklar şekillenecek. Trabzonspor'a bu transferde Jose Sosa da yardımcı olacak. 33 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı için devreye girecek.
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