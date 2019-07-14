14 Temmuz 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
HUGO'DAN 15 GÜN BÜYÜK
Karadeniz ekibinin transfer teklifi götürmeye hazırlandığı Mario Gomez'in yaşına takılanlar da oldu. Ancak Alman forvet, Trabzonpor'un takımda kalması için 2 ay uğraş verdiği Hugo Rodallega'dan sadece 15 gün büyük. Bordo-mavililer, 2 sezondur formasını giydiği Stuttgart küme düşünce bir alt ligde oynamak istemeyen Mario Gomez'e 1.2 milyon euro'luk bir teklif götürecek. Tecrübeli yıldızın vereceği cevaba göre pazarlıklar şekillenecek. Trabzonspor'a bu transferde Jose Sosa da yardımcı olacak. 33 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı için devreye girecek.
Trabzonspor Mario Gomez'e talip
Giriş Tarihi: 14.07.2019
Jose Sosa forvet transferinde devreye girdi. Yönetimle görüşüp “Gomez’i alalım. Bizde en az 25 gol atar” dedi. Bordo-mavililer 34 yaşındaki golcü için harekatı başlattı
Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, eksiksiz bir kadro kurmaya çalışıyor. Bir yandan UEFA ile yapılan anlaşmalara sadık kalmak isteyen bordo-mavililer diğer taraftan forvet için mükemmel ismi arıyor. Tam da bu sırada devreye Karadeniz ekibinin kaptanı Jose Sosa girdi. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ta birlikte forma giyip şampiyonluk yaşadığı Mario Gomez'i önerdi. Yönetimle görüşen Arjantinli yıldızın "Stuttgart küme düştü. Gomez oradan ayrılmak istiyor. Onu alırsak bizde en az 25 gol atar" dediği öğrenildi. Bordo-mavili idareciler de Alman yıldızın şartlarını soruşturmaya başladı.
HUGO'DAN 15 GÜN BÜYÜK
Karadeniz ekibinin transfer teklifi götürmeye hazırlandığı Mario Gomez'in yaşına takılanlar da oldu. Ancak Alman forvet, Trabzonpor'un takımda kalması için 2 ay uğraş verdiği Hugo Rodallega'dan sadece 15 gün büyük. Bordo-mavililer, 2 sezondur formasını giydiği Stuttgart küme düşünce bir alt ligde oynamak istemeyen Mario Gomez'e 1.2 milyon euro'luk bir teklif götürecek. Tecrübeli yıldızın vereceği cevaba göre pazarlıklar şekillenecek. Trabzonspor'a bu transferde Jose Sosa da yardımcı olacak. 33 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı için devreye girecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"