Trabzonspor'un idmanına taraftarlardan yoğun ilgi

Trabzonspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular ilk bölümde pas çalışmaları gerçekleştirirken, son bölümde de yarı sahada maç yaptı. Antrenmanda izinli olan Zargo Toure, Obi Mikel, Caleb Ekuban yer almadı. Hosseini, Fıratcan Üzüm ve Mer Kurt salonda, Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.



Bordo-mavililer, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



AĞAOĞLU VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DE ANTRENMANI İZLEDİ



Bu arada Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti.



TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ



Antrenmana bordo-mavili taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. İdmanı yaklaşık bin taraftar tribünden takip ederken, futbolculara da alkışlarla destek verdiler.