13 Temmuz 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un idmanına taraftarlardan yoğun ilgi

Trabzonspor'un idmanına taraftarlardan yoğun ilgi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.07.2019

, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda futbolcular ilk bölümde pas çalışmaları gerçekleştirirken, son bölümde de yarı sahada maç yaptı. Antrenmanda izinli olan Zargo Toure, Obi Mikel, Caleb Ekuban yer almadı. Hosseini, Fıratcan Üzüm ve Mer Kurt salonda, Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

AĞAOĞLU VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DE ANTRENMANI İZLEDİ

Bu arada Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti.

TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Antrenmana bordo-mavili taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. İdmanı yaklaşık bin taraftar tribünden takip ederken, futbolculara da alkışlarla destek verdiler.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'dan son dakika açıklaması! CAS... Trabzonspor'dan son dakika açıklaması! CAS...
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
61 kere maşallah 61 kere maşallah
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör