14 Temmuz 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Campi mutsuz

Campi mutsuz
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.07.2019

Kariyerine 'da devam etmek istediğini söyleyen Gaston 'nin keyfi kaçtı.

ekibi, Estudiantes yöneticilerinin çelişkili hareketleri sebebiyle işi henüz imza aşamasına getiremedi. 2 gün idmana çıkmadıktan sonra mecburi olarak çalışmaya başlayan 28 yaşındaki stoper ise takımdan ayrı düz koşu yapıyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'un idmanına taraftarlardan yoğun ilgi Trabzonspor'un idmanına taraftarlardan yoğun ilgi
Zargo Toure hancı gibi Zargo Toure hancı gibi
İrfan Can tamam İrfan Can tamam
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör