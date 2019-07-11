11 Temmuz 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor, fazla oyuncular için formül arıyor

Trabzonspor fazla oyuncular için formül arıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.07.2019

ettiği genç futbolcularla dikkat çeken , hazırlıklarını 40'ın üzerinde oyuncuyla sürdürüyor. Bordo-mavililer, kadroya dahil edemeyeceği oyuncular için yeni formüller arıyor.

Bu sezon , ve Avrupa Liginde mücadele edecek olan , kadro planlamasını da bu doğrultuda yapıyor. Nokta transferlerin yanı sıra gelecek vaat eden oyuncuları da kadrosuna katarak önümüzdeki yılların yapılanmasını da hayata geçiren bordo-mavililer, sözleşme imzaladığı ancak bu sezon ki kadro planlaması içerisine dahil edemeyeceği oyuncularla ilgili olarak ise titiz bir çalışma yürütüyor.
Öte yandan bordo-mavililer, U21 Liginin sona ermesiyle, ile genç oyuncuların değerlendirilmesi ve gelişimlerini tamamlamaları adına bir statü oluşturulması noktasında görüşmelerini sürdürüyor.

, takipçi olacak
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Türk futbolu adına gelişim göstereceğine inandığı oyuncuların takibini ise yakından sürdürecek. Gelecek vaat eden oyuncuların A Takım kadrosunda değerlendirilmesi noktasında ile kısmen olumlu yanıt alan bordo-mavililer, bazı oyuncuları yarışmacı takımlara bazılarını ise bünyesinde tutarak gelişimlerini yakından izleyecek.

hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde deneyimli çalıştırıcı hangi isimleri bu sezon ki kadroda tutacağına ise iki aşamalı gerçekleştirelecek kamplar sonrası netleştirecek.
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