11 Temmuz 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu'na futbolculardan sürpriz

Ahmet Ağaoğlu'na futbolculardan sürpriz
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.07.2019

Kulüp Başkanı , Akyazı'daki kulüp mağazasında forma satışı yapıp, taraftarların satın aldığı formaları imzaladığı sırada, Teknik Direktör ve futbolcular mağazaya gelerek Ağaoğlu'na sürpriz yaptı. Bordo-mavililerin yeni transferi 'in de telefonla katıldığı etkinliğe 150 forma satın alarak katılırken, teknik heyet ve futbolcular ise 2 bin 661 forma alarak kulübe destek oldu.

Trabzon'da Sadri Şener Sosyal Tesisleri'nde yer alan TS Clup mağazasında dün taraftarların satın aldığı formaları imzalayan Başkanı , daha sonra Ortahisar İlçesi Atatürk Alanı'nda bulunan kombine satışı merkezinde taraftarlara kombine satmıştı. Bugünde bordo-mavili takımın maçlarını oynadığı Akyazı Stadyumu'nda bulunan kulüp mağazasında taraftarların satın aldığı formaları imzaladığı sırada, Trabzonspor Teknik Direktörü ve futbolcular mağazaya gelerek Başkan Ağaoğlu'na sürpriz yaptı.

Teknik heyet ve futbolcular 2 bin 661 forma satın aldı

Mağazaya gelen teknik heyet ve futbolcuları tek tek kucaklayan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, bir sürprizde 2 Bin 661 forma satın alarak yapan teknik heyet ve futbolcular taraftarlarla fotoğraf çektirip imza dağıttı.

Obi Mikel 150 forma aldı

Trabzonspor'un yeni transferi de takım arkadaşı Onazi'nin telefonu ile etkinliğe katılarak 150 forma satın aldı. Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman ile konuşan tecrübeli futbolcunun 'nın ardından takımın kampına katılması bekleniyor.

Ağaoğlu: "Büyük bir sürpriz oldu"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcuların gelişinin kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu belirterek, "Takımın gelişinden yeminle haberim yoktu. Hatta hoca ile bugün saat 16.15 gibi buluşup bir yere gidecektik. Benim için sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.
Teknik Direktör Ünal Karaman ise yaptığı açıklamada, "Bu kulübün böyle bir başkanı varsa tabii ki asla yalnız bırakmayız. Her zaman başkanımızın yanındayız" diye konuştu.

4 futbolcu takımın kampına katıldı

A Milli Futbol Takımı ve kampına gittiği için izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır, bugün takımın 'nde devan eden kampına katıldı. Performans testi gerçekleştirilen futbolcular ardından toparlanma koşusu yaptı.

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