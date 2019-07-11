11 Temmuz 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Donis Avdijaj: "Taraftarı coşturacağım"

Donis Avdijaj: Taraftarı coşturacağım
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.07.2019

'un son transferi Kosovalı kendine güveniyor…

Yeteneklerine rağmen saha dışında disiplinsizlikleri ile ön plana çıkan 22 yaşındaki hücumcu, bordo-mavililere verdiği mesajda, "Bu şehrin futbola ne kadar düşkün olduğunu ve taraftarın takımını çılgınlık derecesinde sevdiğini biliyorum. İnternetten gollerimi seyredip, beni tebrik edenler var. Kimsenin şüphesi olmasın. Daha güzellerini atacağım ve futbolumla tribünleri coşturacağım. Buraya o çılgın taraftarları mutlu etmek için geldim" dedi.
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