05 Temmuz 2019, Cuma

TRABZONSPOR

UEFA'dan Trabzonspor'a müjdeli haber

UEFA'dan Trabzonspor'a müjdeli haber
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 Giriş Tarihi: 05.07.2019

'dan 'a müjdeli haber... Trabzonspor, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılabilecek.

'a 'dan son dakika gelen müjdeli haber! UEFA, Trabzonspor'un önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edebileceğine dair ilgili yazıyı kulübe gönderdi. Buna göre; Bordo mavili ekip Avrupa Ligi'ne katılıyor.
Başkan Erdoğan devreye girdi Trabzonspor Avrupa'ya gidiyor!

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