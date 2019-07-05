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UEFA'dan Trabzonspor'a müjdeli haber
Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 Giriş Tarihi: 05.07.2019
UEFA'dan Trabzonspor'a müjdeli haber... Trabzonspor, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılabilecek.
Trabzonspor'a UEFA'dan son dakika gelen müjdeli haber! UEFA, Trabzonspor'un önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edebileceğine dair ilgili yazıyı kulübe gönderdi. Buna göre; Bordo mavili ekip Avrupa Ligi'ne katılıyor.
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