06 Temmuz 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Savaşan takım!

Savaşan takım!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.07.2019

Sezona şampiyonluk iddiasıyla giren Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ünal Karaman, talebelerine idmanlarda sık sık uyarıda bulunarak "İnanmış ekip" vurgusu yapıyor.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, futbolcularına nasıl bir takım hüviyetinde olmaları gerektiğini anlatmaya başladı. 53 yaşındaki hoca, "Artık tatil bitti. Bizi zorlu bir maraton bekliyor. Güzel bir sezon geçirmek için herkes elinden geleni yapmak zorunda. Savaşan bir takım istiyorum. Geniş bir kadromuz olacak. Çünkü hem lig, hem Türkiye Kupası hem de Avrupa Ligi'nde zorlu bir maraton bizi bekliyor. Tüm zorlukların üstesinden gelebilmemiz için her şeyden önce inanmış bir ekip olmak şart" dedi.

YÜZÜ GÜLÜYOR
Geçtiğimiz sezon en formda isimlerden olan Anthony Nwakaeme bu sezon öncesi de oldukça istekli ve keyifli olduğunu gösterdi. İlk 3 günü geride kalan antrenmanların en neşeli oyuncularından olan Nijeryalı futbolcu, taraftarlara da üçlü çektirdi. İdman sırasında takım arkadaşlarıyla da sık sık şakalaşan Nwakaeme'nin fiziksel olarak da kampa hazır geldiği, tatilde de çalıştığı dile getirildi
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