05 Temmuz 2019, Cuma
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Muhammet imzayı attı
Altyapıda attığı gollerle dikkat çeken 17 yaşındaki forvet Muhammet Akpınar ile profesyonel sözleşme imzalandı. 3 yıllık imza atan Akpınar, "Trabzonspor'a minnettarım" dedi.
Trabzon'a zorlu rakipler
20 Temmuz'da başlayacak olan Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını 25 Temmuz'da Alman ligi ekibi Hoffenheim ile oynayacak bordo-mavililer, 27 Temmuz'da ise İtalyan ekibi Parma ile karşı karşıya gelecek. Son karşılaşma yine İtalyan takımı Verona ile.
Muhteşem bir transfer
Giriş Tarihi: 05.07.2019
Trabzonspor'un sansasyonel transferi John Obi Mikel'e takım arkadaşından övgüler geldi. Tecrübeli oyuncunun Trabzon'a transferi için "Trabzonspor muhteşem bir transfer yaptı" diyen Makinwa, "Mikel'in ayağından topu almak imkansızdır" ifadelerini kullandı.
Dünya yıldızı John Obi Mikel için Nijerya Milli Takımı'nın eski forveti Makinwa açıklamalarda bulundu. Makinwa, "Trabzonspor müthiş bir transfer gerçekleştirdi. Mikel, Chelsea günlerindeki gibi değil ama o günlerin çok uzağında da değil. Son dönemde form durumu yükselişte. Onazi, Mikel'in çocukluk arkadaşı. Bu çok etkileyi oldu. Mikel oynadığı takımlar için tam bir saha içi liderdir. Takım savunmasını önde başlatmasının yanında, oyunda tempoyu ayarlayan isim olarak da öne çıkar. Futbol zekası çok iyidir ve ayağından top almak imkansızdır" dedi.
Muhammet imzayı attı
Altyapıda attığı gollerle dikkat çeken 17 yaşındaki forvet Muhammet Akpınar ile profesyonel sözleşme imzalandı. 3 yıllık imza atan Akpınar, "Trabzonspor'a minnettarım" dedi.
Trabzon'a zorlu rakipler
20 Temmuz'da başlayacak olan Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını 25 Temmuz'da Alman ligi ekibi Hoffenheim ile oynayacak bordo-mavililer, 27 Temmuz'da ise İtalyan ekibi Parma ile karşı karşıya gelecek. Son karşılaşma yine İtalyan takımı Verona ile.
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