03 Temmuz 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan transfer açıklaması! Adebayor, Gignac ve Moukandjo...

Trabzonspor'dan transfer açıklaması! Adebayor, Gignac ve Moukandjo...
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.07.2019

Yeni sezon çalışmalarında özellikle kadrosuna kattığı genç oyuncularla ses getiren 'da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Adı , Andre-Pierre Gignac ve ile anılan Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, açıklamalarda bulundu.

"ADEBAYOR, GIGNAC, MOUKANDJO GÜNDEMİMİZDE YOK"

çalışmalarında özellikle genç oyuncularla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirten Doğan, ", Andre-Pierre Gignac ve gündemimizde değil. Basında yer almayan bir forvet oyuncusunu takıma katacağız. Ayrıca 4-5 gün içinde iki stoper oyuncusunu da kadromuza katacağız" ifadelerini kullandı.

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"AMİRİ'Yİ TRAKTÖR SAZİ İSTİYOR"

Kadronun genel hatlarıyla korunacağını vurgulayan Doğan, "İranlı oyuncu ve Zargo Toure ile yollarımızı ayıracağız. İki futbolcuya da gelen teklifler var. Görüşmeler devam ediyor. Vahid Amiri'yi 'nin çalıştırdığı takımı Traktör Sazi başta olmak üzere birkaç takım istiyor. İki futbolcu dışında oyuncu gönderme düşüncemiz yok" şeklinde konuştu.

"ABDÜLKADİR PARMAK KALACAK"

Başkan Yardımcısı Doğan, özellikle geçen sezonun 2'nci yarısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken için de "Kadromuzdaki oyuncular için teklifler geliyor. Abdülkadir Parmak için de yurtdışından teklifler aldık. Ancak takımımızın önemli bir oyuncusu. Göndermek gibi bir düşüncemiz yok. Bu sezon ondan daha iyi bir performans bekliyoruz" dedi.

"TRABZONSPOR'UN EN BÜYÜK GÜCÜ TARAFTARIDIR, BU KOMBİNE SATIŞLARINA YANSIMALI"

Yeni sezon öncesinde taraftarlardan da destek beklediklerini dile getiren Doğan, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Taraftarımıza mutlu olacakları bir seyrettireceğiz. Ancak bu süreçte taraftarlarımızın da bize destek olmasını bekliyoruz. Özellikle kombine ve forma satışlarına taraftarlarımız daha fazla ilgi göstermeli. Trabzonspor'un en büyük gücü taraftarıdır, bu kombine satışlarına yansımalı. Biz iyi bir Trabzonspor izlettirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taraftarımızın da alacakları kombine ve formalarla yeni sezonda yanımızda olmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

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