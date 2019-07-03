Trabzonspor Ahmet Canbaz'ı KAP'a bildirdi! Ahmet Canbaz kimdir?

Trabzonspor, Ahmet Canbaz için Werder Bremen'le transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.

Tarbzonspor'un Werder Bremen'in ikinci takımından kadrosuna kattığı genç gurbetçi oyuncu Ahmet Canbaz'ı KAP'a bildirdi.

TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

Werder Bremen'den transfer ettiğimiz Ahmet Canbaz ile üç yıllık sözleşme imzaladık.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Cambaz'dan beklentisinin büyük olduğunu kaydetti. Başkanımız Ağaoğlu, "Ahmet, Türkiye'deki hatta dünyadaki en doğru yere geldi. Genç oyunculara verdiğimiz önem herkesin malumu. Ahmet de onlardan biri ve kendisinden beklentimiz çok büyük. Ahmet, zorlu bir mücadelenin içine girecek. Oynadığı mevkide çok zorlu rakipleri var. İnanıyorum ki Avrupa'nın en iyisi olacak" dedi.

Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Ahmet Canbaz da, şunları söyledi: "Heyecanlı ve gururluyum. İnşallah burada elimden gelen her şeyi yapacağım ve formayı alacağıma da inanıyorum. İnşallah herkes için en iyisi olur."

Ahmet Canbaz kimdir?

Trabzonspor'un kadrosuna katmak üzere olduğu öne sürülen Ahmet Canbaz, 27 Nisan 1998 tarihinde Almanya'nın Hannover şehrinde dünyaya geldi.

Futbola Hannover 96 altyapısında başlayan genç oyuncu, 2013 yazında Eintracht Braunschweig takımına transfer oldu. Braunschweig'da U17 ve U19 takımlarında forma giydikten sonra Braunschweig II takımına yükselen Canbaz, Temmuz 2018'de A takıma yükselma başarısı gösterdi.

Braunschweig A takımıyla fazla forma şansı bulamayan genç yetenek, Ocak 2019'da Werder Bremen II'ye transfer oldu. Genç yıldız, yeni kulübüyle Almanya 4. Ligi'nde 10 maçta forma giydi ve bir de asist yaptı.

Ahmet Canbaz, 2013 yılından bu yana altyaş kategorilerinde 23 kez Türkiye Milli Takımı formasını giydi.